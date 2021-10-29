طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية و سحب منخفضة على السواحل الشمالية و الوسطى، الواجهة المتوسطية، و الشمال-الغربي لأقاليمنا الجنوبية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من شمال البلاد، والشرق و أيضا فوق المرتفعات. وسيظل الطقس بباقي جهات المملكة مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، من الغرب بالمنطقة الشرقية، و من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا، وما بين 09 و 14 درجة بالواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط و والماس، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 27 و 33 درجة بكل من داخل منطقة سوس، الأقاليم الصحراوية و أقصى جنوب-شرق البلاد. وستكون ما بين 20 و 27 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطانطان ، و قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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