عزيز أخنوش

الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم

2021-10-28 / 5:18 مساءً
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المشاريع تتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.853 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 إلى يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البلاغ الذي صدر عقب أشغال المجلس الحكومي أن المشروع الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.21.851 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، فيما يتعلق الثالث بمشروع مرسوم رقم 2.21.852، يتعلق بوقف استيفاء رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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