بوجدور.. إحباط عملية للهجرة السرية وتوقيف 101 مرشحا

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، مساء أمس الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة وتوقيف 101 مرشحا للهجرة السرية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بأحد أحياء مدينة بوجدور، حيث مكّنت التدخلات المنجزة من ضبط 101 مرشحا للهجرة السرية بداخل مجموعة من المنازل، أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية صوب جزر الكناري.

وقد تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية ببوجدور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في تنظيم هذا النشاط الإجرامي.

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