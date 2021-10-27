الحبس لرئيس جماعة
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السجن النافذ سبع سنوات لرئيس جماعة بتارودانت

2021-10-27 / 10:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، بالسجن النافذ 7 سنوات في حق رئيس الجماعة الترابية سيدي احساين المنتمي لحزب “الأحرار”، لتورطه في شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات.

كما قضت الهيئة القضائية بأداء رئيس الجماعة المذكورة (ر.ف) لغرامة مالية، وذلك بعد ثبوت تورطه في هذه الشبكة التي تم ضبطها بضيعة فلاحية بمنطقة الكدية البيضاء.

وكانت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، قد أعلنت تجميع عضوية رئىس جماعة سيدي حساين بإقليم تارودانت، بعد ورود اسمه في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحد الملفات القضائية.

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