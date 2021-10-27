العثور على جثة كفيف قرب السكة الحديدية نواحي مكناس.. الONCF تخرج عن صمتها

هبة بريس - الرباط

خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن صمته، حول واقعة العثور على جثة شخص ضرير قرب السكة الحديدية بعين كرمة نواحي مدينة مكناس.

وفي هذا الصدد، كشف المكتب، أنه تبعا للواقعة المؤسفة المتعلقة بالعثور على جثة شخص ضرير على مقربة من السكة الحديدية بين ورزيغة وعين كرمة، يود المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يوضح أنه بعد معاينة كامرات المراقبة المتواجدة داخل محطة القطار بوجدة، تبين أن المرحوم قد وصل إلى المحطة وولج القطار في ظروف جد عادية بعد اقتنائه تذكرة للسفر من وجدة إلى العيون الشرقية.

وإذ تجهل لحد الآن ظروف الحادث، يضيف بيان للمكتب، فإن تحريات السلطات المعنية لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الواقعة.

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