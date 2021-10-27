تارودانت : إدانة متهمين بالاتجار الدولي للمخدرات ب 77 سنة ضمنهم رئيس جماعة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، في ملف حجز 10 أطنان من المخدرات بضيعة فلاحية بالجماعة الترابية ( الكدية البيضاء”) ، حيث وزعت 77 سنة سجنا نافدا على المتهمين .

وادانت المحكمة المتهمين الرئيسيين ب 10 سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهما، وأدانت سائق الشاحنة ب 8 سنوات بالاضافة الى ادانة 7 متهمين اخرين، من بينهم رئيس جماعة سيدي احساين، ب 7 سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية. كما عرفت أطوار النطق بالحكم تبرئة صاحب الضيعة ونجار كانا قد اعتقلا على ذمة التخقيق.

وكانت مصالح الدرك الملكي بتارودانت قد حجزت 10 أطنان من المخدرات بإحدى الضيعات الفلاحية بجماعة الكدية، وأسفرت العملية على اعتقال 13 شخصا على ذمة التحقيق.

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