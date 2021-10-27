صورة تعبيرية

تارودانت : إدانة متهمين بالاتجار الدولي للمخدرات ب 77 سنة ضمنهم رئيس جماعة

2021-10-27 / 1:36 مساءً
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، في ملف حجز 10 أطنان من المخدرات بضيعة فلاحية بالجماعة الترابية ( الكدية البيضاء”) ، حيث وزعت 77 سنة سجنا نافدا على المتهمين .

وادانت المحكمة المتهمين الرئيسيين ب 10 سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهما، وأدانت سائق الشاحنة ب 8 سنوات بالاضافة الى ادانة 7 متهمين اخرين، من بينهم رئيس جماعة سيدي احساين، ب 7 سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية. كما عرفت أطوار النطق بالحكم تبرئة صاحب الضيعة ونجار كانا قد اعتقلا على ذمة التخقيق.

وكانت مصالح الدرك الملكي بتارودانت قد حجزت 10 أطنان من المخدرات بإحدى الضيعات الفلاحية بجماعة الكدية، وأسفرت العملية على اعتقال 13 شخصا على ذمة التحقيق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of نصبوا على شخص في مبلغ 90 مليون سنتيم.. توقيف 4 أشخاص بالبيضاء

نصبوا على شخص في مبلغ 90 مليون سنتيم.. توقيف…

2021-10-27 / 2:57 مساءً
Photo of العثور على جثة كفيف قرب السكة الحديدية نواحي مكناس.. الONCF تخرج عن صمتها

العثور على جثة كفيف قرب السكة الحديدية نواحي مكناس..…

2021-10-27 / 1:53 مساءً
Photo of بوعرفة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

بوعرفة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2021-10-27 / 1:30 مساءً
Photo of النيابة العامة تطلق دورات تكوينية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” (فيديو)

النيابة العامة تطلق دورات تكوينية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”…

2021-10-27 / 1:00 مساءً
Photo of أمن ميناء طنجة: حجز حوالي طنين من مخدر الشيرا

أمن ميناء طنجة: حجز حوالي طنين من مخدر الشيرا

2021-10-27 / 12:12 مساءً
Photo of تزنيت تغرق بالمتشردين وسط صمت المسؤولين

تزنيت تغرق بالمتشردين وسط صمت المسؤولين

2021-10-27 / 11:58 صباحًا
Photo of أمن أنفا يوقف عشرينيا متورطا في سرقة السيارات

أمن أنفا يوقف عشرينيا متورطا في سرقة السيارات

2021-10-27 / 10:48 صباحًا
Photo of أمن كلميم يوقف 5 مبحوث عنهم وطنيا

أمن كلميم يوقف 5 مبحوث عنهم وطنيا

2021-10-27 / 10:05 صباحًا
Photo of نصبوا على مواطنين بدعوى توفير عمل في الخارج.. توقيف 3 أشخاص بالبيضاء

نصبوا على مواطنين بدعوى توفير عمل في الخارج.. توقيف…

2021-10-27 / 9:24 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. زخات رعدية وثلوج بعدد من المناطق المغربية

طقس الأربعاء.. زخات رعدية وثلوج بعدد من المناطق المغربية

2021-10-27 / 9:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق