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التقدم والاشتراكية: مشروع قانون مالية 2022 مخيـب للانتظارات

2021-10-27 / 12:37 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، في مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، معتبرا أنه جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.

وأكد الحزب في بلاغ له، على أنَّ جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2021 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي.

وأعلن الحزب أنه سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021.

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