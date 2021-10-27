أمن ميناء طنجة: حجز حوالي طنين من مخدر الشيرا

هبة بريس - طنجة

علم لدى مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة على متن سيارة نفعية، قد ناهزت طنا و900 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وكانت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك، قد حجزت بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، 96 كيسا مشبوها على متن سيارة نفعية كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية في اتجاه أوروبا، وهي الأكياس التي كانت تضم خليطا من مخدر الحشيش ومادة الحناء بغرض تضليل وتمويه عمليات المراقبة الحدودية.

وقد أكدت الخبرات العلمية الدقيقة التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وجود كمية مهمة من مخدر الشيرا ضمن الأكياس التي كانت تحتوي على مادة الحناء، حيث بلغ وزنها الإجمالي بعد عمليات الفرز طنا و900 كيلوغرام من مسحوق مادة الشيرا.

وتجري حاليا فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط إجراءات البحث والتحري الضرورية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه المواد المخدرة والارتباطات المحتملة للمتورطين في محاولة تهريبها دوليا ومحليا، في وقت تمت فيه إحالة السائق المتورط على العدالة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.

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