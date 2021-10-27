نصبوا على مواطنين بدعوى توفير عمل في الخارج.. توقيف 3 أشخاص بالبيضاء
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، من توقيف ثلاثة مستخدمين في شركة وهمية، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال بدعوى توفير فرص عمل في الخارج.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا تنسب للعاملين بشركة وهمية بمدينة الدار البيضاء، ارتكاب عمليات نصب بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بإحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و3000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية مكنت من حجز إيصالات بشأن مبالغ مالية سددها الضحايا، فضلا عن حجز خاتم إداري وهواتف نقالة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مسير هذه الشركة الوهمية ووسطاء ومساهمين آخرين في هذا النشاط الإجرامي.
12 تعليقات
الامن مشارك في العملية كيف يفتح مكتب لنصب والسلطات لا تعلم به اين الحموشي ورجاله العيون التي لا تنام انها الزريبة وحكامها ضباع
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم في هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتزوير شهادات العمل خارج الوطن .
الحمدلله على السلطات الأمنية التي قامت بمهامها تجاه هذه القضية وتم القبض عليهم . ألف تحية وتقدير السلطات الأمنية.
يجب على السلطات الأمنية والقضائية ان تتم محاكمتهم باقصى العقوبات بدون رحمة ولا شفقة مع استرجاع أموال الضحايا.
كل من سولت له نفسه ان يقوم بهذه الأفعال يجب محاكمته باشد العقوبة بالسجن الذي ينص عليه القانون.
هذآ هو مصير الذي لايبحث جيدا عن هذه الشريكات الوهمية .
يجب على الحكومة الجديدة ان تقوم بالمراقبة لمثل هذه لشريكات الأسفار . حتى لا يقع المواطن في لهب وصرقة أمواله ..
العيب ليس في هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالنهب والسرقة العيب المواطن الذي لايحمد الله على وطنه.لما لا يبحث عن عمل داخل وطنه ويشتغل …. .
يجب فضح هذه الشريكات الوهمية حتى يأخذ درسا قاسيا حتى لايتجرؤون مرة أخرى بارتكاب مثل هذه الافعال الإجرامية.
مثل هذه الشريكات الوهمية موجودة بكثرة في المغرب ولكن للأسف الشديد عدم تدخل الحكومة في هذا الموضوع وبالاخص وزارة السياحة والاسفار …
من وجهة نظري يجب على الحكومة الجديدة ان تجد حلا مناسبا للعاطلين عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التشغيل الشباب . لآ يقع في فخ هؤلاء الأشخاص الذين الضمائر لهم.
البطالة والتشرد والمجاعة هي التي تؤدي الى وقوع في الفخ.والدولة هي المسؤولة الوحيدة عن هذا…