مشاركة المغرب في مؤتمر “كوب 26” محور مباحثات مغربية بريطانية

هبة بريس

شكلت مشاركة المغرب في الدورة ال26 لمؤتمر المناخ (كوب 26) ودوره كبلد رائد على المستوى الجهوي في قضايا البيئة والمناخ، محور مباحثات عبر تقنية المناظرة الرقمية أجرتها أمس الاثنين السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مع السيد جريج هاندز، وزير الدولة البريطاني للطاقة والنمو النظيف وتغير المناخ.

واعتبر الجانبان خلال هذه المباحثات التي تندرج في إطار التحضيرات للدورة ال26 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، أن التقدم الكبير الذي حققته المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الطاقات المتجددة، يشكل نموذجا يمكن تقاسمه مع بقية بلدان العالم.

وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناخ، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة للاستثمار في هذه المجالات، وفق ما أفاد بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المناخ سيعقد في الفترة من فاتح إلى 12 نونبر 2021 في غلاسكو، بالمملكة المتحدة.

وتهدف الرئاسة البريطانية لهذا المؤتمر إلى تسريع العمل المناخي لاحتواء الاحتباس الحراري تحت 1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي وتعزيز الصمود لمواجهة تغير المناخ.

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