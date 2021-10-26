الجرف الأصفر : تسرب كميات من غاز الأمونياك بمعمل صناعي تابع ل”OCP“

2021-10-26 / 3:10 مساءً
0
أحمد مصباح - هبة بريس

انبعتت، حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، كميات من غاز الأمونياك، من المركب الصناعي بالحرف الأصفر، زهاء 10 كيلومترات جنوب مدينة الجديدة.

وقد تسربت كميات الغاز تحديدا من أحد صمامات الأمان الأوتوماتيكي لحفظ الضغط في إحدى وحدات إنتاج الأسمدة، التابعة للمكتب الوطني الشريف للفوسفاط.

هذا، وتعامل المسؤولون بالمركب الصناعي مع الحادث الطارئ، الذي استنفر السلطات والمتدخلين، بإطلاق بروتوكول الأمن الصناعي، الذي تعمل وفقه بموقع الجرف الأصفر، فرق السلامة والبيئة، وطب الشغل.

يذكر بالمناسبة أن غاز الأمونياك يدخل في صناعة الأسمدة الأزوتية كأحادي وثنائي أمونيوم الفوسفات. ويتم استيراد مادة الأمونياك من الخارج، وتخزن في صهاريج تتوفر على معدات الأمان والمراقبة.

وقد جرى نفل بعض الأشخاص، إثر إصابتهم بحالات اختناق، إلى مصحة خاصة بعاصمة دكالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بني ملال.. توقيف عوني سلطة عن العمل بسبب “مقطع صوتي”

بني ملال.. توقيف عوني سلطة عن العمل بسبب “مقطع…

2021-10-26 / 3:22 مساءً
Photo of الصحة: تراجع عدد الحالات الحرجة ب50% خلال الأسبوعين الماضيين

الصحة: تراجع عدد الحالات الحرجة ب50% خلال الأسبوعين الماضيين

2021-10-26 / 2:16 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء بهذه…

2021-10-26 / 1:05 مساءً
Photo of تارودانت : إهمال مسجد تاريخي يسائل وزير الاوقاف

تارودانت : إهمال مسجد تاريخي يسائل وزير الاوقاف

2021-10-26 / 12:35 مساءً
Photo of شركة كندية تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب في المغرب

شركة كندية تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب في المغرب

2021-10-26 / 10:33 صباحًا
Photo of العيون.. توقيف 262 مرشحا للهجرة السرية

العيون.. توقيف 262 مرشحا للهجرة السرية

2021-10-26 / 9:55 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء .. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء .. تساقطات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-26 / 9:08 صباحًا
Photo of استئناف الرحلات الجوية المباشرة نحو ميامي والدوحة في دجنبر المقبل

استئناف الرحلات الجوية المباشرة نحو ميامي والدوحة في دجنبر…

2021-10-25 / 11:21 مساءً
Photo of إعلام أرجنتيني يفضح “الحملات العدائية المتواصلة” للجزائر على المغرب

إعلام أرجنتيني يفضح “الحملات العدائية المتواصلة” للجزائر على المغرب

2021-10-25 / 10:47 مساءً
Photo of طرفاية: المجلس الجماعي يصادق على ميزانية 2022 بأغلبية مطلقة.

طرفاية: المجلس الجماعي يصادق على ميزانية 2022 بأغلبية مطلقة.

2021-10-25 / 10:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق