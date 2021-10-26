الجرف الأصفر : تسرب كميات من غاز الأمونياك بمعمل صناعي تابع ل”OCP“

أحمد مصباح - هبة بريس

انبعتت، حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، كميات من غاز الأمونياك، من المركب الصناعي بالحرف الأصفر، زهاء 10 كيلومترات جنوب مدينة الجديدة.

وقد تسربت كميات الغاز تحديدا من أحد صمامات الأمان الأوتوماتيكي لحفظ الضغط في إحدى وحدات إنتاج الأسمدة، التابعة للمكتب الوطني الشريف للفوسفاط.

هذا، وتعامل المسؤولون بالمركب الصناعي مع الحادث الطارئ، الذي استنفر السلطات والمتدخلين، بإطلاق بروتوكول الأمن الصناعي، الذي تعمل وفقه بموقع الجرف الأصفر، فرق السلامة والبيئة، وطب الشغل.

يذكر بالمناسبة أن غاز الأمونياك يدخل في صناعة الأسمدة الأزوتية كأحادي وثنائي أمونيوم الفوسفات. ويتم استيراد مادة الأمونياك من الخارج، وتخزن في صهاريج تتوفر على معدات الأمان والمراقبة.

وقد جرى نفل بعض الأشخاص، إثر إصابتهم بحالات اختناق، إلى مصحة خاصة بعاصمة دكالة.

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