ناصر بوريطة

بوريطة يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي

2021-10-26 / 12:55 مساءً
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هبة بريس

يشارك المغرب، اليوم الثلاثاء في كيغالي، في الاجتماع الوزاري التحضيري الثاني لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، على مستوى رؤساء الدول، المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل في بروكسيل.

ويمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، المملكة في هذا الاجتماع، الذي سيترأسه وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتندولا، الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الإفريقي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.

وستركز المناقشات على تحديد الأولويات والتحديات المشتركة، وأهم فرص أجندة الأعمال التي سيتم الاتفاق عليها في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

كما سينكب هذا الاجتماع على دراسة الموضوعات الرئيسية من قبيل التعاطي مع الأزمة الصحية المرتبطة بوباء (كوفيد-19)، ومكافحة تغير المناخ من خلال الاستثمار في مجال التنمية المستدامة والتحولات الرقمية والخضراء، وكذا السلام والأمن والحكامة العالمية.

وسيشكل هذا الاجتماع الوزاري مناسبة للمغرب للتأكيد على ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواصلة العمل، بالتنسيق مع أشقائه الأفارقة، من أجل تعزيز الجهود والوسائل في خدمة الاستقرار والتنمية البشرية بإفريقيا.

وسيعقد بوريطة، على هامش هذا الاجتماع، اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة والأوروبيين.

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