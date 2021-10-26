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وصلت في طائرة مسيرة من سبتة الى الفنيدق.. حجز شحنة من الأقراص المخدرة

2021-10-26 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام، التي تشرف على تأمين الحراسة بمركز باب سبتة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة من الأقراص المخدرة كانت موصولة بطائرة مسيرة صغيرة الحجم انطلقت من مدينة سبتة في اتجاه الفنيدق.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم اعتراض هذه الشحنة المهربة وضبط الطائرة المسيرة خلال تحليقها على علو منخفض في محيط مركز باب سبتة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز 870 قرص طبي مخدر.

وأضاف المصدر ذاته أنه عهد بالبحث في هذه القضية إلى الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وتحديد جميع المتورطين الضالعين فيه.

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