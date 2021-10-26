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“الكاف” يحدد موعد سحب قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

2021-10-26 / 10:16 صباحًا
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هبة بريس

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأبطال وقرعة دور الـ32 في كأس الكونفدرالية، وذلك بعد انتهاء منافسات الأدوار التمهيدية.

وقال “الكاف” عبر موقعه الرسمي إن “قرعة دور الـ32 من الكونفدرالية ستجرى بالقاهرة اليوم الثلاثاء الموافق لـ26 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وتذاع مباشرة عبر صفحات الكاف على مواقع التواصل الاجتماعي”.

في حين ذكر موقع “kooora” نقلا عن مصدر في “الكاف”، أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستجرى في الـ23 من ديسمبر المقبل.

ويشارك في دوري الأبطال 16 فريقا، هي الأهلي والزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد والرجاء من المغرب، وفاق سطيف وشباب بلوزداد من الجزائر، الهلال والمريخ من السودان، ماميلودي صنداونز وأمازولو من جنوب إفريقيا، حوريا كوناكري الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، جوانينغ غالاكسي البوتسواني، ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي.

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