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برلماني يجر لفتيت للمساءلة بعد اختفاء 30 شاب في عملية ” حريك “

2021-10-25 / 9:02 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قارب خليفة مجيدي، رئيس المجلس الجماعي لأبي الجعد، ونائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم خريبكة، ظاهرة ” لحريك ” حيث وجه سؤالا كتابيا في الأمري تعلق باختفاء 30 شابة وشاب في عرض البحر بعد إقدامهم على محاولة الهجرة نحو القارة الأوروبية.

وقال الأخير أن ساكنة ابي الجعد ووادزم تعيش على إيقاع الحزن والألم والحسرة جراء اختفاء ما يزيد عن 30 شخص بعد ركوبهم لقوارب الموت.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير المستعجلة المتخذة لتحديد مصير هؤلاء الشبان من راكبي قوارب الموت مطالبًا وزير الداخلية حول ما قامت به الوزارة لمحاربة الظاهرة

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