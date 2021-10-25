بعد طول انتظار.. مشروع تهيئة كورنيش “دار بوعزة” بالبيضاء يرى النور

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد طول انتظار، استبشرت ساكنة دار بوعزة بقرب انطلاقة مشروع تهيئة الكورنيش الذي يعتبر من بين أكثر الفضاءات حيوية بالمنطقة، حيث يتوقع أن يتم الشروع في أشغال التهيئة في الأيام القليلة المقبلة.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن شركة الدار البيضاء للتهيئة قد أطلقت طلبا للعروض و ذلك بتنسيق مع جماعة دار بوعزة لإنجاز أشغال تهيئة الكورنيش السالف الذكر.

و تأتي تهيئة كورنيش دار بوعزة بالدار البيضاء في إطار مخطط التنمية الخاص بتثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى من دار بوعزة إلى المحمدية، و سيكمل ما تم إنجازه و ما ينجز حاليا بكل من كورنيش المحمدية و عين دياب و عين السبع.

و يمتد كورنيش دار بوعزة على مسافة تفوق السبعة كيلومترات، و تقدر كلفة أشغال تهيئته بحوالي 43 مليون درهم و ذلك لمدة 18 شهرا و سيشهد إنجاز عدد من الفضاءات الترفيهية و الرياضية و المرافق العمومية به.

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