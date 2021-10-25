رسميا.. إسرائيل تلغي تحذير السفر الى المغرب

هبة بريس - الرباط

أعلنت هيئة الأمن القومي التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلغاء تحذير السفر الى المغرب.

وقالت الهيئة: “في أعقاب تحليلات أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة هيئة الأمن القومي، تقرر إلغاء تحذير السفر إلى المغرب، الذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عقد”.

وأضافت: “جاء القرار في ضوء تقييم الأوضاع، الذي أشار إلى انخفاض مستوى التهديد في المغرب”، مضيفة أنه “مع ذلك ينصح بمواصلة ممارسة اليقظة المشددة أثناء التواجد هناك”.

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