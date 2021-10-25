الحكومة: نشيد بإقبال المواطنين على التلقيح بعد فرض “الجواز”

هبة بريس - الرباط

سجلت الحكومة بارتياح الإقبال الكبير على مراكز التلقيح بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح.

وفي بلاغ لها، عبرت الحكومة عن إشادتها بالانخراط الكبير للمواطنات والمواطنين الذين استجابوا لهذا النداء الوطني وانخرطوا بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وتؤكد أن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية لن يتأتى إلا بالمشاركة الواسعة للجميع في هذا المجهود الوطني.

في إطار تسهيل هذه العملية، يضيف ذات البلاغ، تخبر الحكومة المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، أنه بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح المؤقت لتمكينهم من الاستفادة من بعض الامتيازات التي يتيحها جواز التلقيح النهائي وتحسين الولوج لعدد من المصالح والخدمات.

كما تشدد الحكومة على أنه يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى أن يستمروا في التقيد التام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات، لاسيما أثناء ولوجهم للأماكن العمومية، وذلك حتى استكمال عملية التلقيح بأخذ الجرعة الثانية.

وتهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين بضرورة الإسراع بأخذ اللقاح، سواء تعلق الامر بالجرعة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، حسب الحالة، في أقرب مركز للتلقيح.

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