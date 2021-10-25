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إجهاض ترويج 7500 قرص طبي مخدر بالقنيطرة

2021-10-25 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 24 أكتوبر الجاري، من إجهاض عملية تهريب وترويج سبعة آلاف وخمسمائة (7500) قرص طبي مخدر.

وقد تم توقيف المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، وهو من ذوي السوابق القضائية، في حالة تلبس بحيازة ومحاولة تهريب هذه الكمية من الأقراص الطبية المخدرة على متن سيارة نفعية، كما تم العثور بحوزته على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، الذي تم إجهاضه في إطار العمليات الأمنية المكثفة الرامية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

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