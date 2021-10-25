طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يعرف أقصى جنوب البلاد مرور سحب محملة بقطرات مطرية متفرقة يحتمل أن تكون مصحوبة برعد.

وستتكون كتل ضبابية جوار السواحل الشمالية والوسطى، المنطقة الشرقية وبشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط ، فضلا عن مرور سحب أخرى من الأجواء العليا من حين لآخر بشمال وشرق البلاد.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، وستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن الشرق بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب من القطاع الشمالي بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 08 و 13 درجة بالمنطقة الشرقية ، وما بين 17 و 23 درجة بجنوب البلاد وبأقصى الجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 13و 18 درجة عموما بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ، ما بين 18 و 24 درجة بمرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية و كذا جوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 24 و 30 درجة بكل من السفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية و بالسهول الشمالية والوسطى، و ستكون ما بين 28 و 33 درجة بباقي جهات المملكة.

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