سيارة الكادي فولسفاكن في حلة جديدة يدوية وأوطوماتيكية وتمتاز بصندوق هو الأوسع مقارنة مع مثيلاتها

2021-10-24 / 1:02 صباحًا
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