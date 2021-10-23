المغرب تمكن من القضاء على مرض شلل الأطفال بفضل عملية التلقيح والتشخيص المبكر

2021-10-23 / 9:29 مساءً
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هبة بريس - و م ع

أكد خبراء في مجال الصحة، اليوم السبت، أن المغرب تمكن من القضاء على مرض شلل الأطفال، وذلك بفضل عمليات التلقيح والتشخيص المبكر التي اعتمدها منذ عقود لمحاربة هذا المرض.

وأبرز المتدخلون، في ندوة نظمتها الجمعية الوطنية لعلم الأوبئة الميداني، بتعاون مع الشبكة الشرق – أوسطية للصحة المجتمعية، عبر تقنية التناظر المرئي تحت شعار ” القضاء على شلل الأطفال.. معا نكتب صفحة من التاريخ “، أن المغرب كان قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لاستئصال شلل الأطفال القائمة على محاور تتمثل أساسا في ضمان تغطية تحصين عالية ضد شلل الأطفال قبل السنة الأولى وكذا المراقبة الفعالة للشلل الرخو الحاد.

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