باسو :”اعتزلت الكتابة بصفة نهائية حيث كلشي ولا كيتقرص”

2021-10-23 / 4:37 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان الكوميدي، محمد باسو عن اعتزاله الكتابة أو التعليق على أي موضوع، عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و كتب باسو في رد على تساؤل بعض من متابعيه بنفس المنصة قائلا :”بزاف كيسولوني علاش مابقيتش كنكتب فالسطوريات، انا اعتازلت بصفة نهائية ههه حيث ولا كلشي كيتقرص”.

و أضاف قائلا :” حاجة بسيطة تقدر تولي كلاش لشي واحد مكتعرفوش وعمرك سمعتي بيه أصلا مع العلم راه غير كنقشبو، واحد لوقيتة لقيت راسي كنفهم كلشي ونعلق على كلشي وننتاقد كلشي”.

و اختتم تدوينته :” مع العلم راه كاينين بزاف ديال الناس حسن منك فجميع المجلات غير صوتهم مامسموعش وبالتالي جا الوقت باش نحتارمو شوية عقول الناس، مغاديش نغبر عليكم فمرة عارفكم كتوحشوني الحبان ديالي، أحبكم”.

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