ركل ورفس.. فيديو اعتداء شخص على ممرضة داخل مستشفى بالداخلة يهز الفيسبوك

2021-10-23 / 1:49 مساءً
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هبة بريس - الداخلة

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو يوثق لاعتداء وحشي لشخص على ممرضة داخل مستشفى بمدينة الداخلة.

وحسب مصدر محلي، فالاعتداء وقع داخل مستشفى الحسن الثاني، بمدينة الداخلة، على ممرضة تعمل بجناح كوفيد 19.

وأضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر طالب بزيارة أحد أقاربه بالجناح، غير أن الممرضة أكدت له بأن الزيارة ممنوعة لأسباب احترازية ووقائية، قبل أن يهاجمها المعني بالأمر، عبر جرها من شعرها وإسقاطها أرضا وتوجيه ضربات لها بالركل والرفس بمختلف جسدها.

وتابع المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية تدخلت للكشف عن ملابسات الواقعة، كما تم نقل الممرضة لتلقي العلاجات اللازمة، في حين دخل عدد من الأطر الصحية في احتجاج مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل وتوفير الحماية اللازمة لهم.

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