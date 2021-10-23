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طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-23 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، مرور سحب عابرة أحيانا كثيفة ومصحوبة ببعض الزخات المطرية المتفرقة بشرق الواجهة المتوسطية.

كما ستنزل قطرات مطرية متفرقة بكل من شمال المنطقة الشرقية، غرب الواجهة المتوسطية و الريف، مع تشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة بسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أنحاء المملكة، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، من الشمال بالسواحل الوسطى والجنوبية، ومنطقة طنجة، وستهب ضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الجنوبي، وبالجنوب الشرقي للبلاد بينما ستهب من الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 08 و 14 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 11 و17 درجة بالواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال و وسط البلاد، وما بين 19 و 24 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستنخفض خلال النهار، وستتأرجح ما بين 30 و 36 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة إضافة إلى أقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 24 و31 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية والمناطق الشمالية والوسطى، وستتراوح ما بين 18 و 25 في ما تبقى من ربوع البلاد.

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