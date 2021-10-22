كريم بنزيما

فرنسا.. المحكمة تحدد موعد الحكم في قضية بنزيما

2021-10-22 / 5:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، أن محكمة فرنسية ستصدر في 24 نوفمبر، حكمها في قضية ”الشريط الجنسي“، التي يمثل بسببها كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أمام القضاء.

ووجهت اتهامات لبنزيما بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا في قضية ترتبط بشريط جنسي.

وطالب المدعي العام في محكمة فرساي بالسجن 10 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية تبلغ 75 ألف يورو، ضد المهاجم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

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