العيون.. توقيف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس - العيون

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون بتنسيق مع نظيرتها بمدينة كلميم، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم توقيف المشتبه فيهما الأول والثاني بمدينة العيون، بينما تم ضبط المشارك الثالث بمدينة كلميم، في حين أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات تدخل في تنظيم الهجرة السرية، ممثلة في زورقين مطاطيين من الحجم الكبير، ومحرك، وكمية كبيرة من القطع الخشبية المستعملة في تثبيت الزوارق، و1.005 لتر من المحروقات، ومضخة هوائية وسترة للنجاة ومعدات للسباحة، فضلا عن مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات الهجرة غير المشروعة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة قد أوضحت أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانوا بصدد التحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة انطلاقا من السواحل الجنوبية للمملكة في اتجاه جزر الكناري، كما كشفت إجراءات البحث أن لهم ارتباطات أخرى على الصعيد الوطني، بعدما تم تحديد مصدر حصولهم على القوارب المطاطية المخصصة للهجرة السرية من شبكة إجرامية تنشط بإحدى مدن شمال المملكة.

وخلص إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذه الشبكة، وكذا توقيف كل المتورطين الضالعين في أنشطتها الإجرامية

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