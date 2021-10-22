الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: هدفنا رفع حجم التجارة مع إفريقيا إلى 75 مليار دولار

2021-10-22 / 2:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف لرفع حجم تجارتها مع القارة الإفريقية إلى 75 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال المنتدى التركي ـ الإفريقي الثالث للاقتصاد والأعمال بولاية إسطنبول.

وقال أردوغان: “حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا ارتفع إلى 25.3 مليار دولار نهاية 2020 ونهدف لرفعه إلى 50 مليار دولار في مرحلة أولى ثم إلى 75 مليار دولار سنويا”.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية تجاوزت 6 مليارات دولار.

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