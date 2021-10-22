مجلس النواب

أول جلسة أسئلة شفوية لحكومة أخنوش.. ومجلس النواب: الدخول بجواز التلقيح

2021-10-22 / 12:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية، يوم الاثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص للأسئلة الشفوية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة تأتي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، موضحا أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

وأضاف أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح.

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تعليق واحد

  1. اكثرية المواطنين يتجاهلون وجود المرض ،فكيف للحكومة من ان لا تكبح جماحهم من فرض جواز التلقيح حتى تتفادى انطلاق موجة جديدة الله ايهديهم ،هدا المرض اختطف مني اعز الناس حداري اخواني اخواتي المغاربة

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