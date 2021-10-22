أمن البرنوصي يوقف مشجعين كرويين ألحقوا خسائر ب5 سيارات

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس 21 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الشرطة بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، محسوبين على فصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات خاصة مستوقفة بالشارع العام بحي “أناسي”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم وحجز سلاح أبيض كان بحوزتهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، علاوة على ضبط كل المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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