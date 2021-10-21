إنجاز علمي.. كلية خنزير زُرعت بجسم إنسان “تؤدي دورها” بنجاح

2021-10-21 / 3:37 مساءً
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هبة بريس - وكالات

نجح علماء أميركيون في جعل كلية خنزير معدل وراثياً تعمل على الإنسان، وهو إنجاز يمثل أملاً لكثير من الأشخاص الذين ينتظرون الخضوع لعمليات زرع.

وفي حال أكدت تجارب لاحقة هذا النجاح، قد تصبح تربية الخنازير يوماً ما وسيلة لتوفير الأعضاء للإنسان الذي يحتاج إليها، كالكلى والرئتين والقلب وسواها.

وأجريت العملية في 25 سبتمبر في مستشفى لانغون الجامعي في نيويورك، باستخدام كلية خنزير خضع لتعديل وراثي لكي لا يلفظ جسم الإنسان الكلية.

ولم تُزرَع الكلية داخل جسم الإنسان بالمعنى الدقيق للكلمة، بل تم وصلها بالأوعية الدموية لمريض ميت دماغياً، كانت عائلته قد أذنت بالتجربة، على مستوى الجزء العلوي من ساقه. واستغرقت العملية نحو ساعتين.

وقال مدير معهد لانغون لزراعة الأعضاء في جامعة نيويورك لانغون روبرت مونتغومري لوكالة “فرانس برس” إن الكلية “عملت بشكل جيد” خلال يومين ونصف يوم من التجربة. وأوضح أنها “أدت الدور الذي يفترض أن تؤديه.. إذ أنتجت البول”.

وسبق أن أجريت محاولة زرع كهذه -لكلية خنزير عملت بعد ذلك لمدة عام كامل- ولكن لم يسبق أن شملت التجربة أياً من البشر.

ويعود ذلك إلى سبب وجيه، وهو أن الجسم البشري يحوي أجساماً مضادة تهاجم نوعاً من السكر موجوداً بشكل طبيعي “على كل خلايا الخنازير”، مما يؤدي إلى “لفظ فوري” للعضو، على ما أوضح روبرت مونتغومري.

ولكن هذه المرة أجري تعديل وراثي للحيوان بحيث لا ينتج هذا السكر، ولم يحصل “لفظ سريع للكلية”.

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