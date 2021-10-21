طرفاية: المجلس البلدي يعقد دورة استثنائية لإحداث لجن دائمة

2021-10-21 / 2:31 مساءً
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هبة بريس: اشعبان لحبيب

عقد المجلس الجماعي لمدينة طرفاية، صباح اليوم الخميس 21 اكتوبر 2021, دورة استثنائية لأجل، إحداث اللجان الدائمة.

خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي بالنيابة، رمضان بوفوس، وبحضور باشا طرفاية بالنيابة السيد بقاس نور الدين، وأطر المجلس الجماعي ، وكذا مدير المصالح لذات المجلس.

حيث تم تخصيص هذه الدورة الاسثنائية، من أجل إحداث لجنتين اللجنة الأولى تشمل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الذي ترأسها بأغلبية مطلقة.

لجنة المالية والميزانية والبرمجة :
الرئاسة : فاضل ازرقي
نائبه : خديجة الخلفاوي
العالية حيدار
رمضان بوفوس
جمال الصبار.

أما بخصوص لجنة المرافق العمومية والخدمات التي ترأسها بأغلبية مطلقة السيد:

الرئيس : البشير اسويح
نائبه : محمد الرزمة
خالد الصالحي
شيبة امربيه ربو
هشومة جطو.

وفي ختام هذه الدورة الاستثنائية، تم رفع برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا.

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