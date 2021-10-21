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تطوان .. إجهاض عملية لتهريب وترويج أزيد من 7600 قرص طبي مخدر

2021-10-21 / 12:58 مساءً
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هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من إجهاض عملية تهريب وترويج 7620 قرص طبي مخدر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط هذه الأقراص المخدرة ومبلغ مالي بحوزة شخص يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، صادرة على التوالي عن مصالح الشرطة القضائية بكل من طنجة والدار البيضاء.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتدادات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية.

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