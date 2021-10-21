الصحراء المغربية .. كوستاريكا تعلن دعمها لحل سياسي عادل ودائم

هبة بريس

أعلنت كوستاريكا ، الأربعاء بنيويورك ، عن دعمها لحل سياسي عادل ودائم “ومقبول من جميع الأطراف” للنزاع حول الصحراء المغربية.

ففي مداخلة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ممثل كوستاريكا إن بلاده “تحث الأطراف على احترام وقف إطلاق النار” واستئناف المفاوضات “بحسن نية” تحت اشراف الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء المغربية من أجل مواصلة العملية السياسية.

من جهتها أكدت كينيا ،التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أكتوبر، أمام اللجنة، على ضرورة “التعجيل” بإيجاد حل سلمي وعادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.

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