الراشيدية.. توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من طن من مخدر الشيرا

هبة بريس - الراشيدية

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و52 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية “قدوسة” التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مدينة الرشيدية، وهم في حالة تلبس بحيازة وتهريب طن و48 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت ملفوفة في 37 رزمة من المخدرات.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وأشار المصدر إلى أن إجهاض هذه العملية يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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