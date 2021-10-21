طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل فوق كل من السواحل ومنطقة السايس والسهول الشمالية والوسطى، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي.

وستكون الأجواء صافية بالجنوب مع مرور سحب عليا ومتوسطة عموما بباقي الأرجاء، فيما ستهب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستكون معتدلة شرقية داخل الأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي ومن الشمال إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 19 و26 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و21 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 33 و40 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 29 و36 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 22 و29 درجة بالشمال والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية ومرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، فيما سيكون هائجا خلال الصباح ما بين كاب سبارتيل وطانطان.

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