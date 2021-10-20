بعد تجاهلها لريدوان و بلعياشي …مذيعة مهرجان الجونة تعلن عن احترامها و تقديرها لهما

2021-10-20 / 2:07 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدرت مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة ناردين فرج توضيحا رسميا حول الضجة التي أثارتها عقب تجاهلها للفنانين المغربيين ريدوان و نعمان بلعياشي.

و أكدت المذيعة المصرية عبر منشور نشرته بموقع انستقرام أنها لم تتعمد تجاهل ريدوان ونعمان وميس حمدان ومهيرة عبد العزيز، مؤكدة أنه حدث ارتباك قبل تقديم الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة، ولم يكن مخططا لها أن تقدم الأغنية الاستعراضية، لذلك لم تكن تملك معلومات كافية عن المشاركين.

و تابعت قائلة:” ما كان مقرر ومتفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لانهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية وأن بصحبته نجوم آخرين”.

وأضافت: ” تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريدوان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم”.

واختتمت قائلة: ” أنا أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية”.

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