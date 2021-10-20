الطريقة الكركرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

هبة بريس

خلدت الزاوية الكركرية كعادتها ذكرى مولد أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإقامة حفل تخللته الأذكار وتلاوة القرآن والصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و لم يكن الحفل بالحجم والمستوى المعتادين، نظرا للظروف التي فرضها الوباء الذي اجتاح العالم. لذلك تم الاحتفال بمراعاة الضوابط القانونية والبروتوكول الصحي الذي حددته وزارة الصحة. وتمثل ذلك في جعل جواز التلقيح شرطا للمشاركة في الحفل، وتحديد عدد الحاضرين، مع الحث على التعقيم واحترام إجراءات الوقاية.

كما عرف الحفل حضور مريدي الطريقة من مجموعة من الدول، نخص بالذكر الدول الأوربية والمغاربية، الذين قدموا فقرات متنوعة للتعبير عن فرحتهم بحلول هذه الذكرى الغالية، التي يجدد فيها المسلمون بيعتهم لرسول الله.

ورفعت في هذه المناسبة برقية ولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، جددت من خلالها الزاوية ممثلة بشيخها سيدي محمد فوزي الكركري ولاءها لأهداب العرش العلوي المجيد، ودعا من خلالها الحاضرون لجلالته بالنصر والتأييد، وموفور الصحة والعافية

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