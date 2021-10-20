يحدث في المغرب.. شركات الطيران تتحول لناطق رسمي بإسم الحكومة

2021-10-20 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت مساء أمس مسؤولة إحدى شركات الطيران العربية المتواجدة بالمغرب خبرا يتعلق بتعليق الرحلات الجوية بين المملكة المغربية و ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا و ألمانيا و هولندا.

المسؤولة ذاتها، في تغريدة لها بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن السلطات المغربية قررت وقف الرحلات مع هاته البلدان الأوروبية بسبب ظهور متحور وبائي جديد بتلك الدول، هذا في وقت اختارت فيه الحكومة لغة الصمت الرسمي.

صبيحة اليوم، نشرت بدورها الصفحة الرسمية للمكتب الوطني للمطارات، تدوينة أكدت فيها ذات الخبر مكتفية بالتأكيد أن السلطات المغربية أوقفت حتى إشعار آخر الرحلات الجوية مع هولندا و بريطانيا و ألمانيا بداية من ليلة الأربعاء 20 أكتوبر.

صمت الحكومة من خلال ناطقها الرسمي، يعيدنا خطوات للوراء خاصة بعد أن كان المغاربة يأملون تغير المقاربة التواصلية للحكومة الجديدة عكس سابقتها التي كانت تتعبنا ببلاغات منتصف الليل المبهمة و غير الواضحة في غالب الأحوال.

مثل هاته الأحداث التي ترهن مصير الآلاف من مغاربة الخارج كما الداخل، يفترض أن تسارع الحكومة عبر ناطقها الرسمي لإصدار بلاغات فورية على الأقل للتواصل مع المواطنين لا تركهم عرضة للأقاويل و أخبار مواقع التواصل الاجتماعي.

كان حريا بالوزير بايتاس أن يتواصل مع المغاربة و بالأخص الجالية المغربية المقيمة بالدول الثلاث المعنية، كان حريا بالحكومة أن تمنح و لو بصيص أمل للمغاربة في كون التغيير نحو الأفضل قد بدأ فعلا، لكن مع الأسف يبدو أن لا شيء تغير، لحدود الساعة، بين حكومة العثماني و حكومة أخنوش، على الأقل فيما يتعلق بالتواصل، فهل يعقل أن تتكلف شركات طيران بمهمة ناطق رسمي للحكومة؟

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