صورة تعبيرية

في ظل صمت الحكومة .. مغاربة العالم مفجعون بخبر الاغلاق مجددا

2021-10-20 / 10:29 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تفاجأ المغاربة منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، بقرار تعليق الرحلات الجوية نحو هولندا وألمانيا وبريطانيا إلى أجل غير مسمى.

القرار، وحسب عدد من المصادر، جاء كإجراء استباقي واحترازي بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كوفيد 19 بالبلدان المذكورة.

و24 ساعة قبل دخول الإجراء حيز التنفيذ، تم الإعلان عن القرار المذكور من طرف مسؤولة بشركة العربية للطيران، في حين فضلت الحكومة الجديدة النوم ونهج منطق “العبث بمصير المغاربة من داخل وخارج الوطن” واللامبالاة بمصالحهم على غرار الحكومة السابقة.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من مغاربة العالم عن صدمتهم بسبب القرار المفاجئ، لافتين أنهم يحاولون حتى الساعة التواصل مع جهات مسؤولة لتأكيده أو نفيه دون أية نتيجة.

وعاب أبناء الوطن الذين كانوا يعتزمون زيارة بلادهم خلال الأيام القادمة، على الحكومة عدم التواصل عبر قنواتها الرسمية مع المغاربة للإعلان عن هاته القرارات وشرح وتفسير أسباب اتخاذها وتواريخ الشروع في تنفيذها على غرار حكومات باقي الدول الاوربية.

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‫2 تعليقات

  1. واش هاد الجالية عندها شي عقل؟…شحال أنانيين ، و ما كيهمهم غير ريوسهم..بغاونا ثاني نعاودوا من جديد و عندهم زايد ناقص..الدولة من حقها تاخذ بحال هاد الإجراءات و ما تشاور حد..لأن فيه مصلحة البلاد.

  2. قرار حكيم وفي الصميم هذا اجراء استباقي اتخدته الجهات المسؤولة حفاظا على سلامة وصحة الجميع لذلك هذا امر يهم الجميع ليس فردا او جماعات لذلك علينا الحفاظ على مصلحة البلاد اولا واخيرا

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