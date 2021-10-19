المغرب يقاضي صحيفة فرنسية بتهمة “التشهير”

هبة بريس - الرباط

أكدت صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية، أن المغرب قرر مقاضاتها بتهمة “التشهير”، على خلفية نشرها ادعاءات تتهم الرباط بالتجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن المغرب قرر مقاضاتها بتهمة “التشهير”.

وكانت صحيفة “لوموند” قد كشفت قبل أيام أن محامي المملكة المغربية، قد تقدم بدعوى قضائية ضد الصحيفة الفرنسية المذكورة، قبل أن تؤكد الأخيرة الخبر.

هذا ويشار الى أن المغرب سبق أن قام برفع دعاوى قضائية في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية و“فوربيدن ستوريز” و“لوموند” و“ميديابارت” و”راديو فرانس”، وفي ألمانيا ضد شركة نشر الصحف “زود دويتشه تسايتونغ”.

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