طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن ترتفع درجات الحرارة مع طقس حار نسبيا بالسهول الشمالية والوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

ومن المتوقع أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة بغرب الواجهة المتوسطية مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، فضلا عن انتشار كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي الأنحاء . كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح شرقية، قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد وبالهضاب العليا الشرقية ومن الشمال أو من الغرب فيما تبقى من الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و24 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 21 درجة بباقي الأرجاء .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و41 درجة بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس، وما بين 30 و36 درجة بكل من السايس، اللوكوس، داخل منطقة الغرب، هضاب الفوسفاط والماس، تادلة والرحامنة، وما بين 28 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وادي ملوية والمنطقة الشرقية. وستكون ما بين 22 و 28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

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