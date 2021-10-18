وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق جراء إصابته بكورونا

هبة بريس - وكالات

توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأعلنت أسرة وزير الخارجية السابق في بيان على “فيسبوك” أن “الجنرال كولين باول … توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19”.

وأضافت الأسرة في البيان، أن باول تم تطعيمه بالكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأعربت عن شكرها للطاقم الطبي في مركز “والتر ريد”.

وقالت: “لقد فقدنا زوجا رائعا، وأبا، وجدا، وأمريكيا عظيما”.

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