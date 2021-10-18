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إعتقال لص سرق مبلغا ماليا من زبون أحد الوكالات البنكية بطانطان

2021-10-18 / 1:49 مساءً
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هبة بريس -اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن مواطن ينحدر من أحد الدول الأفريقية جنوب الصحراء، قام زوال اليوم الاثنين، بسرقة مبلغ خمسة ملايين سنتيم، من زبناء أحد الوكالات البنكية بطانطان.

ووفق ذات المصدر، فقد تعمد المعني بالأمر، تعقب أحد الأشخاص، وقام بمباغثته وسرقة المبلغ المذكور، الذي سحبه الأخير من أحد الوكالات البنكية.

ذات اللص وبعد تنفيذ عمليته، لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وفي ظرف وجيز تم إلقاء القبض عليه، بعد إنتشار الدوريات الأمنية بمحيط مكان الحادث، مما مكنهم من توقيفه بعد مطاردة هوليودية، حيث تم العثور بحوزته على مبلغ 20000 ألف درهم من أصل 50000 ألف درهم المسروقة.

وأكد المصدر ذاته، أن المعني بالأمر صرح لعناصر الشرطة أنه قام برمي ثلاثة ملايين سنتيم، أثناء مطاردته من طرف مصالح الأمن الوطني، بأحد شوارع مدينة طانطان و إلى حدود كتابة هذه الاسطور لم يتم العثور عليها.

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