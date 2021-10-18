أكادير.. حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا
هبة بريس
تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير، ليلة السبت، من إحباط محاولة تهريب 3 أطنان و 278 كلغ من مخدر الشيرا.
وعلم، اليوم الإثنين، لدى المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أن هذه العملية تم تنفيذها على مستوى الطريق الثانوية، الرابطة بين أيت ملول ( عمالة إنزكان- ايت ملول) والجماعة الترابية سيدي بيبي (إقليم أشتوكة ايت باها)، عبر دوار “تكاض”.
وكانت المخدرات التي تم حجزها خلال هذه العملية محملة على متن سيارة نفعية لنقل البضائع.
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يجب على السلطات الأمنية والقضائية اقصى العقوبات الذين يريدون تخريب عقول الشباب بواسطة هذا السم .
إنها مؤثرات تؤثر على عقول الشباب ك(الكحول والاقراص المهلوسة وغيرها من المخدرات…)وهي المسبب الرئيسي لارتكاب الجرائم البشعة التي تذهب ضحيتها الأبرياء.
المشكل ليس المغرب الوحيد الذي يتاجر في المخدرات وانما هناك السياسة الإسبانية وكذا النظام الجزائري العسكري اللذان يريدان تحطيم عقول الشباب بواسطة هذه السموم القاتلة وكذالك تحطيم السياحة بالمغرب وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
لقوله تعالى (إن الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) صدق الله العظيم.
المؤبد وقليل على هؤلاء المجرمين يجب محاكمتم بدون شفقة ولا رحمة لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات المراقبة والأمن فى الأحياء المشبوهة وكذا الطرق البرية والبحرية حتى نحد من هذه الظاهرة التي افسدت أخلاق مجتمعنا المغربي.
كل من تبت عليه تجارة المخدرات يجب إحالته فوراً إلى القضاء لياخذ القانون مجراه.
يجب على المخابرات المغربية مع تنسيق السلطات القضائية والأمنية ان يتجندوا يد واحدة لتصدي تجار المخدرات ومحاربتهم لحماية شبابنا من هذآ الهلاك.
تحية وتقدير واجلال للسيد الحموشي ورجال الأمن والجمارك والمخابرات لسهرهم على حماية الوطن.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ومن سولت له نفسه في المساهمة في بيع المخدرات .