طانطان.. توقيف 7 أشخاص وحجز كمية من مخدر الشيرا

هبة بريس - طانطان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و39 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وقد تم توقيف خمسة من المشتبه فيهم بمنطقة “مخيريب” بمدينة طانطان وهم بصدد التحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيف باقي المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة بمنطقة “الوطية”.

عمليات التفتيش المنجزة بخصوص هذه القضية مكنت من حجز دراجة ثلاثية العجلات وسيارة خفيفة مكتراة ومجموعة من الهواتف النقالة، فضلا عن مبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة تنظيم الهجرة السرية وكمية من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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