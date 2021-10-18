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أمن الداخلة يوقف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2021-10-18 / 10:23 صباحًا
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هبة بريس - الداخلة

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، تمكنت عناصر الأمن الجهوي بمدينة الداخلة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم 27 و34 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، تناهز 850 ألف درهم، يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة تنظيم الهجرة السرية انطلاقا من سواحل الداخلة في اتجاه جزر الكناري.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، ورصد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

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