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طقس الاثنين.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2021-10-18 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بأقصى جنوب البلاد؛ فضلا عن تتشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الأطلسية وكتل ضبابية محلية بالواجهة المتوسطية والسواحل والجنوب خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق؛ مع هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسايس والسواحل الجنوبية وتناثر بعض الحبات الرملية محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بالمرتفعات، ما بين 12 و 17 درجة بالمنطقة الشرقية وما بين 21 و 27 درجة بأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

و ستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 37 و 42 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، ما بين 32 و 36 درجة داخل منطقة سوس، وما بين 29 و 35 درجة بالجنوب-الشرقي، بأودية ملوية، سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط وستكون ما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

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