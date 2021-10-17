روسيا تنفي “منع الغاز” عن أوروبا لأسباب سياسية

2021-10-17 / 6:19 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال سفير روسيا في بريطانيا أندريه كيلين، إن موسكو لا تمنع إمدادات الغاز عن أوروبا لأسباب سياسية، موضحا أن تأخر زيادة الإمدادات يرجع إلى بطء انتقاله.

وأكد كيلين أن التزامات روسيا بزيادة الإمدادات ستستغرق وقتا حتى تصبح سارية المفعول.

وارتفعت أسعار الغاز على مستوى العالم مع بدء الاقتصادات في التعافي من آثار تفشي وباء كوفيد-19.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن روسيا ربما تستخدم الغاز كسلاح سياسي مع ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الطاقة في المنازل.

وتوفر روسيا حوالي 5 بالمئة فقط من استهلاك بريطانيا من الغاز، لكنها تمد الاتحاد الأوروبي عامة بنصف وارداته من الغاز الطبيعي، بينما توفر النرويج والجزائر النصف الآخر لدول الاتحاد.

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