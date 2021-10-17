بعد النقابات ..بنموسى يدشن مهامه بلقاء ممثلي هيئات آباء وأولياء التلاميذ

2021-10-17 / 6:14 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دشن شكيب بنموسى ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة معامه على رأس الوزارة ، بعقد لقاء تواصلي أمس الجمعة مع حسن أعبو رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، باعتبار هذه الهيأة شريك فاعل للوزارة في إنجاج أوراش الإصلاح.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تنظيم هذا اللقاء ياتي من أجل الإنصات إلى مقترحات هذه الهيئة، وإشراكها في مبادرات الارتقاء بالمدرسة المغربية.

وقد أكد الوزير على الأهمية التي يضطلع بها ممثلو الأسر في الارتقاء بمستوى أداء المدرسة المغربية، مشددا على أن المنظومة بحاجة إلى مدرسة عمومية تستجيب لمستقبل الأجيال القادمة، وعلينا أن نوسع من التجارب الناجحة والحلول المبتكرة لنحسن من وضعية المؤسسات التعليمية التي لديها صعوبات.

اللقاء الذي حضره يوسف بلقاسمي، تقدم خلاله حسن اعبو الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية وعمر الماتني، المكلف بقسم الاتصال، بجملة من المقترحات من شأنها الإسهام في الارتقاء بالفضاءات التعليمية وتجديد المدرسة المغربية.

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